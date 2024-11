L’ESN Inetum annonce l’acquisition de Manao, un intégrateur basé à Paris, spécialisé dans l’implémentation des solutions Salesforce. Fondée en 2018, la société compte aujourd’hui près de 70 consultants certifiés. Elle a atteint en 2022 le niveau Summit Partner, le plus haut niveau de partenariat avec Salesforce.

Manao accompagne plus de 200 clients de toutes tailles, notamment dans les secteurs de l’énergie, de l’immobilier et de l’éducation. Ses équipes vont renforcer la practice Salesforce chez Inetum, qui compte désormais plus de 500 consultants. Le montant de l’acquisition n’a pas été divulgué.

« Inetum poursuit sa stratégie de croissance dans la practice Salesforce avec Manao en France et récemment Nubika en Espagne », commente dans un communiqué Hemant Lamba, CEO d’Inetum Solutions Group (photo). Ces acquisitions s’inscrivent dans la droite ligne des efforts déployés par le Groupe pour développer ses capacités opérationnelles sur ServiceNow, SAP, Microsoft et Salesforce. »

Cette stratégie était déjà à l’œuvre l’an dernier avec l’acquisition de trois pure players, notamment 47 QUAI sur la partie Salesforce. Inetum se fixe pour objectif de générer la moitié de son chiffre d’affaires avec ces solutions de plateformes d’ici 2026.