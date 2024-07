Nokia accélère sa stratégie de diversification dans les réseaux optiques. L’équipementier finlandais annonce l’acquisition du spécialiste californien Infinera dans une transaction évaluée à 2,3 milliards de dollars. Face au ralentissement de ses activités traditionnelles dans les réseaux télécoms, Nokia cherche un relais de croissance auprès des fournisseurs de contenus Internet (ICP) et autres acteurs du cloud.

« Le besoin fondamental d’investir dans le transport optique reste fort et est motivé par les exigences que l’IA et le cloud imposeront au réseau dans les années à venir », a commenté Federico Guillén, président de l’infrastructure réseau chez Nokia, lors d’une conférence avec les analystes.

L’acquisition permettra à Nokia de faire croitre de 75% son activité dans les réseaux optiques et de renforcer ses positions sur le marché nord-américain, où Infinera réalise 60% de ses ventes. Le chiffre d’affaires d’Infinera était de 1,9 Md$ en 2023 contre 1,6 Md$ pour les activités de réseau optique de Nokia.

« Les activités combinées présentent une forte complémentarité stratégique compte tenu de leurs profils clients, géographiques et technologiques très complémentaires », a déclaré le PDG de Nokia Pekka Lundmark.

L’activité optique combinée de Nokia et d’Infinera devrait représenter 20% du marché mondial et 28% hors marché chinois, selon des estimations de Jimmy Yu, analyste chez Dell’Oro. Un niveau permettant selon Nokia de « défier durablement la concurrence », face aux autres grands acteurs du marché que sont Huawei, Ciena, Cisco, Fujitsu et ZTE.

Nokia propose 6,65 dollars par action Infinera, soit une prime de 28% sur le cours de clôture à la veille de l’annonce. La transaction devrait être achevée au premier semestre 2025. Nokia vise une marge opérationnelle à deux chiffres dans son activité Réseaux Optiques et une augmentation de son bénéfice par action de plus de 10 % d’ici à 2027.