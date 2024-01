L’heure n’est pas aux réjouissances pour Nokia. Dans un communiqué publié dans la nuit de vendredi à samedi, le géant finlandais des réseaux a fait savoir qu’il ne s’attendait pas à atteindre ses perspectives financières pour 2023. La société explique n’avoir pas pu finaliser cette année comme prévu les négociations sur le renouvellement des licences du portefeuille Nokia Technologies.

« Compte tenu de cette évolution combinée à la contrainte persistante des dépenses des clients au cours du trimestre, Nokia s’attend désormais à ne pas atteindre ses perspectives financières pour l’ensemble de l’année 2023 en termes de ventes nettes, de marge opérationnelle comparable et de flux de trésorerie disponible », précise la société dans son communiqué. Elle avait déjà lancé un avertissement sur résultat en juillet dernier.

Nokia ne donne pas plus de précisions sur les négociations concernées mais selon le site en ligne Pledgetimes elles auraient achoppé avec les fabricants chinois de téléphones mobiles Oppo et Vivo. Nokia s’attend toutefois à finaliser ces négociations en 2024, qui bénéficieraient ainsi à sa performance financière l’année prochaine.

Nokia publiera ses résultats trimestriels et annuels le 25 janvier prochain. La société déclare que ses ventes nettes au quatrième trimestre pour ses activités de réseaux (infrastructure réseau, réseaux mobiles, services cloud et réseau) devraient montrer une amélioration séquentielle significative. Au troisième trimestre, Nokia avait publié un chiffre d’affaires de 4,9 milliards d’euros en baisse de 20% d’une année sur l’autre.

En octobre dernier, Nokia estimait que son chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année 2023 serait compris entre 23,2 et 24,6 milliards d’euros, sa marge opérationnelle comparable entre 11,5 et 13% et son flux de trésorerie disponible entre 20 et 50 % du résultat opérationnel comparable.