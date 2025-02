NinjaOne, spécialiste de la gestion des opérations basé à Austin au Texas, annonce une extension de sa série C de 500 millions de dollars, qui porte sa valorisation à 5 milliards de dollars. Cela intervient tout juste un an après une levée de 231,5 millions de dollars, qui avait déjà valorisée la société 1,9 milliard de dollars. Le tour de table est conduite à nouveau par Iconiq Growth, avec le soutien de CapitalG, du fonds d’investissement d’Alphabet et d’autres investisseurs privés.

Fondée en 2014 sous le nom de Ninja RMM, la société a d’abord proposé une solution de surveillance et de gestion à distance (Remote Monitoring & Management) qu’elle a fait évoluer en plateforme bien plus complète en intégrant notamment des fonctions de gestion de terminaux, de gestion des correctifs, d’assistance à distance, de sauvegarde et stockage des données dans le cloud. C’est ce qui a motivé son changement de nom en NinjaOne en 2021. NinjaOne revendique désormais 24.000 clients dont 7.000 nouveaux sur les douze derniers mois.

Les fonds levés seront utilisés pour financer l’acquisition en cours pour 252 millions de dollars de Dropsuite, un spécialiste australien de la sauvegarde et protection des données pour Microsoft 365 et d’autres applications SaaS. NinjaOne va par ailleurs renforcer les fonctions d’automatisation de sa plateforme, pour une gestion plus autonome des terminaux, des correctifs et de la correction des vulnérabilités. L’éditeur entend enfin consacrer plus de moyens à son support client.

Après ce nouveau tour de table, Ninjaone déclare n’avoir aucune dette. La société reste contrôlée par ses fondateurs Sal Sferlazza (PDG, photo) et Chris Matarese (directeur financier), actionnaires majoritaires et avec la majorité des droits de vote au conseil d’administration .