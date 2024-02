Alors que le financement des startups s’est singulièrement tari, NinjaOne se distingue en bouclant un tour de table de Série C de 231,5 millions de dollars. Ce nouveau cycle de financement conduit par Iconiq Growth porte la valorisation de l’entreprise à 1,9 milliard de dollars. Des personnalités comme Frank Slootman, PDG de Snowflake et Amit Agarwal, président de Datadog, font également partie des investisseurs.

Fondée en 2014 sous le nom de Ninja RMM, la société a d’abord proposé une solution de surveillance et de gestion à distance (Remote Monitoring & Management) qu’elle a fait évoluer en plateforme bien plus complète en intégrant notamment des fonctions de gestion de terminaux, de gestion des correctifs, d’assistance à distance, de sauvegarde et stockage des données dans le cloud. C’est ce qui a motivé son changement de nom en NinjaOne en 2021.

NinjaOne revendique aujourd’hui 17 000 clients, entreprises et fournisseurs de services gérés (MSP), couvrant plus de 7 millions de terminaux. La société qui compte près de 1.000 employés continue à se développer rapidement. Ses revenus ont progressé de 70% l’an dernier selon son PDG Sal Sferlazza.

« Que vous soyez une entreprise MSP chargée de gérer et de protéger des entreprises tierces ou un DSI responsable d’une seule entreprise, les terminaux représentent à la fois un risque et une opportunité considérables », souligne le dirigeant dans un communiqué.

« Nous utilisons l’investissement d’ICONIQ Growth dans NinjaOne pour permettre à nos clients de mieux réussir. Nous multiplions par quatre le service client, nous investissons massivement dans l’innovation de la plateforme et des produits pour résoudre et automatiser davantage de cas d’utilisation », ajoute-t-il.

Le nouveau tour de table porte à 282,7 millions de dollars le total des fonds levés par NinjaOne depuis sa création.