La nouvelle directrice des partenariats de Microsoft et vice-présidente de Global Partner Solutions s’est adressée publiquement aux 400.000 partenaires pour la première fois lors de l’événement annuel Inspire de Microsoft cette semaine.

Elle est restée bien à l’écart de la controversée New Commercial Experience de Microsoft et de la hausse de 20% sur les abonnements mensuels à Microsoft 365. Sans surprise, elle n’a pas non plus touché mot sur les licenciements en cours dans l’entreprise.

« Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour être un partenaire de Microsoft », déclare Mme Dezen lors de sa prise de parole. « Grâce à la demande croissante des clients, à nos investissements en R&D et à nos capacités de mise sur le marché, nous vous aiderons à débloquer de nouvelles opportunités de croissance. »

Elle insiste sur le mot ‘croissance’ : « En misant sur le Cloud, vous vous positionnez pour gagner sur le marché. Nous sommes la plateforme de croissance et la plateforme cloud ouverte de choix (…) Nous nous engageons à vous aider à prospérer et à vous développer ».

Nicole Dezen évoque le nouveau programme de partenariat Microsoft Cloud, rebaptisé Microsoft Partner Network, qui sera lancé en octobre prochain : « Vous pouvez différencier votre entreprise avec une spécialisation (…) Cela crée plus de valeur pour les clients qui recherchent les bons partenaires capables de répondre à leurs besoins de transformation. » Elle ne parle cependant pas du nouveau système de notation des partenaires qui détermine qui est un ‘partenaire de solutions’ et qui reçoit les nouvelles spécialisations Microsoft.

Quelques chiffres ressortent tout de même : « Nous constatons une forte croissance continue de la vente conjointe, avec 33,8 milliards de dollars de valeur contractuelle annuelle et une croissance de 35% du chiffre d’affaires depuis que nous avons lancé le programme de vente conjointe au cours de l’exercice (fiscal) 18 ».

On apprend qu’une mise à jour – baptisée ‘Projet Orland’ – du Centre des partenaires de Microsoft devrait être présentée en avant-première publique en octobre aux participant·e·s du programme Microsoft Cloud Solution Provider (CSP).

Nicole Dezen fait également un court bilan de l’initiative ‘Black Partner Growth’ : « Microsoft a accordé plus de 10 millions de dollars en prêts de fonds de roulement à 1.000 partenaires dans le cadre de cette initiative, en plus de fournir une formation et un mentorat aux cadres ».

Pour rappel, Nicole Dezen vient de succéder à Nick Parker et Rodney Clark en tant que Chief Partner Officer.