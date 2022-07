Quelques jours après le début de son exercice 2023, Microsoft annonce des licenciements. « Aujourd’hui, nous avons informé un petit nombre d’employés que leurs rôles avaient été supprimés », a déclaré un porte-parole de Microsoft à Bloomberg et plusieurs médias américains. « C’est le résultat d’un réalignement stratégique et, comme toutes les entreprises, nous évaluons régulièrement nos activités. Nous continuons d’investir dans certains domaines et d’augmenter nos effectifs au cours de l’année à venir. »

Le géant de Redmond, qui employait 181 000 personnes en juin 2021, a précisé que ces licenciements affecteront moins de 1% de l’entreprise, soit potentiellement 1800 salariés. Ils concerneront des équipes dans l’ensemble des zones géographiques, notamment dans les activités de conseil et de solutions clients et partenaires.

Microsoft avait déjà freiné les embauches pour ses activités Windows, Teams et Office. L’entreprise affirme que les licenciements ne sont pas motivés par la détérioration de la situation économique. Toutefois en juin, elle avait revu à la baisse ses prévisions de revenus et bénéfices pour son quatrième fiscal (publication le 26 juillet), en les justifiant par une évolution défavorables des taux de change.

Le décrochage de 15% du marché des PC au second trimestre n’est évidemment pas une bonne nouvelle pour Microsoft. Ni la publication mercredi d’un l’indice des prix à la consommation aux États-Unis, en hausse de 9,1%, ce qui est de nature à brider les dépenses des consommateurs et à encourager la poursuite du resserrement monétaire, qui plombe les valeurs technologiques.

Le dernier plan de licenciements de Microsoft remontait à 2017 et avait également été annoncée en tout début d’exercice.