Après une année de partenariat technologique, Netwrix a acquis Concept Searching pour renforcer la connaissance contextuelle des clients – ou métadonnées – concernant leurs données sensibles structurées, organisées dans des bases de données, et non-structurées, à la fois sur site et dans le cloud. Les conditions financières de cette opération ne sont pas dévoilées. Ensemble, Netwrix et Concept Searching offriront une solution intégrée destinée à aider les entreprises à détecter et à contenir à temps les menaces de compromission, afin d’empêcher les incidents et de réduire les coûts de mise en conformité. Concept Searching continuera de gérer ses clients et solutions.

« L’acquisition de Concept Searching constitue une nouvelle étape naturelle pour notre organisation », explique dans un communiqué Steve Dickson, CEO de Netwrix. « Elle nous permet de fournir à nos clients une connaissance encore plus contextuelle, afin de protéger les données stratégiques et de hiérarchiser leurs efforts de sécurité. » « Cette acquisition est déterminante pour notre stratégie channel », ajoute de son côté Pierre-Louis Lussan, Country Manager France de la société. « Avec les fonctionnalités de Netwrix et de Concept Searching, les partenaires de distribution renforceront leur avantage concurrentiel, tandis que les clients bénéficieront d’une solution puissante pour développer une sécurité centrée sur les données et pour protéger leurs actifs critiques. »