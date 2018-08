Dans le sillage du leader Varonis, plusieurs challengers œuvrent à se faire une place sur le marché en pleine effervescence des solutions d’audit et de visibilité de données d’entreprise, qui permettent de suivre en temps réel qui accède et modifie les données de l’entreprise et d’identifier les comportements utilisateurs potentiellement anormaux. Parmi eux Netwrix, un éditeur américain créé en 2006 et installé en France depuis trois ans et dont le succès a été fulgurant.

Sa solution, Netwrix Auditor, a déjà séduit plusieurs centaines de clients en France et compte une cinquantaine de revendeurs actifs. Aux rangs de ceux-ci, des spécialistes de l’audit et de la gestion de l’information tels que Solutions Exchange, Soluceo ou Object Line ; mais également des spécialistes de la sécurité (Nomios, Novidy’s…), et des intégrateurs de solutions d’infrastructures (Avangarde, Infidis, Scriba, Econcocom, SCC…).

Et, si elle ne dévoile pas ses revenus, la filiale française continue d’enregistrer une croissance très soutenue. Pierre-Louis Lussan estime que l’éditeur a probablement pris le leadership du marché français en termes de recrutement de nouveaux clients. Son effectif atteint désormais une dizaine de personnes.

Parmi les points forts de Netwrix : sa couverture. L’éditeur détecte et analyse les fichiers mais également les données Active Directory, les boîtes aux lettres Exchange, les différentes bases de données du marché (Oracle, SQL…), les données SharePoint, VMware, Netapp… Et des connecteurs prêts à l’emploi permettent d’étendre le périmètre de surveillance à de nombreux autres équipements et solutions (Cisco, AWS, ServiceNow…). « On couvre 90% des données que renferment les systèmes d’information des clients », explique le country manager France de Netwrix.

Autre points forts mis en avant par Pierre-Louis Lussan : la simplicité d’utilisation de Netwrix Auditor (« l’information est accessible en quatre clics et est interprêtée de façon très simple ») et sa tarification attractive (moins de 2.000 € par module pour une centaine de salariés), qui le rendent accessible à un large panel d’entreprises, allant de la PME au très grand compte.

Juste avant l’été, l’éditeur a encore étendu la couverture fonctionnelle de son offre en annonçant un module de data discovery classification, qui permet de répondre à des problématiques de conformité (RGPD, Iso 27001…). Un module déjà adopté par plusieurs clients, se félicite Pierre-Louis Lussan.

À court terme, Netwrix France s’est fixé pour objectif d’élargir sa base de clients, notamment en direction des grands comptes, de continuer à étendre le périmètre d’utilisation des clients existants et de recruter de nouveaux partenaires. Des partenaires dont l’éditeur se dit proche et avec lesquels il s’emploie à entretenir une relation quasi quotidienne, soit en direct, soit via son grossiste à valeur ajoutée NeoVAD.