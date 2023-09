Le fournisseur américain de solutions de sécurité Netskope vient de faire l’acquisition de la startup française Kadiska pour étoffer son offre SASE (Secure Access Service Edge ou services d’accès à distance sécurisés). Fondée en 2020 et basée à Rouen, Kadiska propose une plateforme SaaS spécialisée dans le Digital Expérience Monitoring (DEM). Un domaine également adressé par Netskope avec sa nouvelle offre Netskope Proactive DEM (P-DEM), qui vise à surveiller et corriger de manière proactive les performances du réseau et des applications, notamment à partir de l’expérience utilisateur réelle.

« Les deux technologies ont été conçues pour s’adapter au nouveau monde dans lequel les données, les utilisateurs, l’infrastructure cloud et les applications sont tous dispersés, laissant des angles morts et des défis aux organisations cherchant à contrôler et optimiser l’expérience et la sécurité », explique dans un communiqué Sanjay Beri, le PDG de Netskope. Le partage de gros clients mondiaux a été selon lui un argument supplémentaire en faveur de cette acquisition, dont le montant n’est pas communiqué.

Netskope a été positionné par Gartner en première position dans son dernier quadrant magique pour les services de sécurité à distance (Security Service Edge). Mais le manque de capacités avancées en gestion de l’expérience numérique était pointe comme une lacune de son offre. Sa nouvelle solution DEM et cette acquisition lui permettent de répondre sur ce point.

« Nous sommes extrêmement heureux que notre équipe et notre technologie fassent désormais partie de la plateforme Netskope, car cela correspond parfaitement à notre engagement à aider les organisations à surmonter les compromis historiques entre sécurité et expérience utilisateur », ajoute Gilles Huguenin, PDG et co-fondateur de Kadiska.