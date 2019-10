Participant à un mouvement général, NetApp souhaite que ses partenaires s’approprient et vendent davantage de produits de son catalogue. La société, qui sort désormais du strict domaine du stockage, a donc mis en place un nouveau programme aligné sur cette approche révèle MicroScope.

« Je pense que la plus grande opportunité qui s’offre à nous consiste à développer notre activité. Nous avons revu et nous continuons à modifier notre portefeuille », a expliqué à nos confrères le directeur du channel de NetApp, Darren Neath. « Nous encourageons nos partenaires à dialoguer avec les clients sur ce que sont leur stratégie de données et leur plateforme de données. Nous ne sommes pas sur le point de changer l’infrastructure pour créer de nouveaux silos. »

Il souhaite tout d’abord profiter de la base installée par les partenaires chez les clients pour l’élargir aux nouveaux produits. Il compte également sur le channel pour acquérir de nouveaux clients.

Parmi les améliorations apportées au programme, il a cité des remises accordées d’office, afin que les revendeurs ne manquent pas de ressources et soient prêts à répondre plus facilement aux besoins des clients en matière de transformation numérique. De nouvelles formations et certifications ont par ailleurs été introduites concernant notamment les offres SaaS telles que le backup et la reprise après sinistre « as a service ».

« Lorsque je réfléchis à la manière dont nous évoluons avec le channel, l’une de nos principales préoccupations, sinon notre objectif numéro un avec les DSI concerne la transformation numérique. Je pense qu’il est important de disposer d’un channel pour continuer à proposer davantage de solutions d’entreprise qui génèrent davantage d’affaires », a encore expliqué Darren Neath.

Il a également indiqué que NetApp était favorable à des solutions développées conjointement avec l’écosystème et proposées via le channel, pour le plus grand profit de ce dernier.

En plus de travailler avec les grands hyperscalers sur le cloud, NetApp entretient également des relations avec d’autres acteurs du monde du stockage et de la gestion de données, tels que Veeam et Commvault. Interrogé par nos confrères, Greg Bailey, en charge du channel pour le Royaume-Uni et l’Irlande chez Veeam, a expliqué que cela aidait les deux parties à profiter de leurs compétences respectives, à accéder mutuellement à des marchés plus vastes et à développer des produits et des services plus intégrés. Bref, une stratégie gagnant-gagnant qui devrait également profiter aux partenaires de NetApp.