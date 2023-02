Netapp va à sa tour licencier massivement. Le spécialiste du stockage et de la protection de données a annoncé mardi la suppression de 960 emplois, soit 8% de ses effectifs mondiaux. Les licenciements devraient être finalisés avant la fin de l’exercice 2023 qui se termine fin avril. Netapp prévoit d’engager 85 à 95 millions de dollars de charges connexes ce trimestre pour les indemnités de départs et liées aux avantages sociaux. L’entreprise dit faire face à des conditions économiques difficiles qui freinent les dépenses des clients.

« Nous devons être agiles, tenir nos engagements à court terme, tout en nous positionnant pour réussir à long terme. Cela signifie affiner notre stratégie pour nous concentrer sur les domaines de notre activité les mieux positionnés pour la croissance, adapter notre structure de coûts pour refléter l’orientation et les conditions du marché et relever la barre de nos performances », a écrit George Kurian, PDG de NetApp, dans un e-mail adressé aux employés.

Lors de son second trimestre fiscal, Netapp a enregistré des revenus records de 1,66 Md$, en progression annualisée de 6% et engrangé 750 M$ de bénéfice contre 224 M$ un an plus tôt. La direction avait néanmoins soulignée la décélération de la croissance de ses services cloud et revu en baisse ses prévisions pour le second semestre de l’exercice.

Netapp n’a pas précisé quels seraient les équipes et les régions touchées par ces suppressions de postes. George Kurian a néanmoins mentionné dans son e-mail la zone EMEA du fait des processus locaux de consultation qui sont en cours.