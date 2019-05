NetApp apporte un certain nombre de modifications importantes à son programme channel existant afin de simplifier les remises et de garantir que les partenaires de tous types, même ceux qui ne se concentrent pas sur les technologies matérielles traditionnelles, peuvent en tirer parti rapporte CRN. Avec les changements apportés à son programme channel, NetApp veut encourager la cohérence entre ses activités axées sur le cloud hybride, les services fournis par les partenaires et les rémunérations et niveaux des partenaires, a expliqué à nos confrères Chris Lamborn, directeur en charge de la stratégie et des programmes de distribution mondiaux de la firme de Sunnyvale. « Nous voulons que les partenaires n’aient pas peur de ce que les clients achètent », a-t-il expliqué. « Nous voulons nous assurer qu’ils en profitent, peu importe ce qui est acheté. »

La première grande modification apportée au programme consiste à payer automatiquement les partenaires lorsqu’ils introduisent de nouvelles affaires, a ajouté le dirigeant. « Nous allons payer le partenaire automatiquement chaque fois qu’il vend à un nouveau client ou augmente son empreinte sur les clients existants », a-t-il déclaré. « Nous allons faire un chèque. Il n’y a pas besoin de le demander. Nous prendrons toujours en considération le franchissement d’un cap de 220.000 dollars. Nous facilitons simplement les choses pour les partenaires. »

Le second changement concerne la façon dont NetApp attire de nouveaux revendeurs en mettant l’accent sur les produits basés sur Ontap. Désormais, les partenaires peuvent rejoindre le programme en se concentrant sur les solutions cloud ou sur les solutions HCI. « Auparavant, nous nous concentrions sur les partenaires traditionnels. Aujourd’hui, nous ne cherchons plus à savoir comment les partenaires se désignent eux-mêmes. Nous examinons comment ils vendent et où ils vendent. »

Le troisième changement tient en une nouvelle certification « en tant que service » ciblant les partenaires qui ajoutent des services de NetApp à leurs propres services.

La quatrième amélioration consiste en l’introduction d’un niveau Global Star. « Ce seront des partenaires triés sur le volet qui disposent de droits de vente mondiaux et certifiés dans plusieurs régions géographiques », a expliqué Chris Lamborn, indiquant que Netapp leur proposerait des programmes taillés sur mesure.

Le spécialiste du stockage s’engage à également récompenser les autres fournisseurs de solutions qui cherchent à se différencier en leur offrant davantage de formations et de certifications. « Nous sommes conscients que les nouvelles évolutions telles que la transformation numérique, ne résultent pas uniquement de fournisseurs uniques. Nous allons donc reconnaître les capacités des partenaires et pas uniquement celles de NetApp », a conclu le dirigeant.