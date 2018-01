Mitel annonce la nomination de Richard Roberts dont le rôle consiste à superviser les réseaux de distribution pour la région EMEA, ainsi que les activités de l’entreprise au Royaume-Uni et en Irlande.

Richard Roberts dispose d’une expérience de plus de vingt ans dans la vente, la gestion de produits, le marketing et le développement stratégique dans le secteur des technologies. Il intègre aujourd’hui Mitel après avoir été responsable du réseau de distribution à l’échelle mondiale et des ventes pour la région EMEA chez Purple. Auparavant, il a passé 14 ans au sein de Cisco Systems où il a occupé plusieurs postes de direction, ayant notamment la responsabilité du développement des activités de distribution au Royaume-Uni.

Basé au Royaume-Uni, Richard Roberts est directement rattaché à Jeremy Butt, senior vice-président de Mitel pour la région EMEA.