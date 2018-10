Mitel a nommé Rami Houbby à la tête de son équipe de ventes cloud, dont la mission va consister à accélérer la croissance des activités cloud de la société et à accompagner les clients dans leur transition vers cette technologie. Alors que Maintenir et renforcer la position de Mitel tout en assurant le développement sur de nouveaux marchés feront également partie des priorités de Rami. Il contribuera également à façonner la stratégie cloud et l’intégration des clients.

Rami Houbby bénéficie d’une forte expertise sur le marché des communications dans le cloud. Il a débuté sa carrière chez 3Com et Allied Telesis, où il a travaillé sur le développement d’équipements de pointe pour les entreprises et les habitats dès les années 1990, notamment sur les réseaux de fibre haut débit. Plus récemment, il a occupé le poste de vice-président Cloud EMEA chez Broadsoft, où il a développé une stratégie commerciale et planifié l’évolution de l’activité UCaaS avant l’acquisition de la société. Auparavant, en tant que directeur général et fondateur de la filiale britannique du groupe allemand Nfon, il a développé l‘activité de vente indirecte de solutions de communications dans le cloud.

Rami Houbby est basé au Royaume-Uni, rattaché directement à Jeremy Butt, senior vice-président International de Mitel.

Sa nomination est la dernière en date d’une série de recrutements et promotions internes au sein de Mitel, destinés à mener la migration de ses clients vers le cloud et à développer son activité sur site dans les zones EMEA et APAC.

« Notre engagement constant à accompagner nos clients dans leur migration vers le cloud nous a permis de nous hisser au deuxième rang mondial sur le marché de l’UCaaS », affirme dans un communiqué Jeremy Buttl. « Les connaissances technologiques de Rami Houbby, conjuguées à sa compréhension des besoins des entreprises, offriront à nos clients l’assurance de continuer à bénéficier d’un accompagnement de la plus haute qualité de la part de Mitel, à chaque étape de leur parcours de migration. »