A l’occasion du salon Viva Tech, Mistral AI et Nvidia ont officialisé leur accord pour développer conjointement une infrastructure IA souveraine pour la France et l’Union européenne. Avec cette infrastructure baptisée Mistral Compute, l’ambition de la startup française est d’apporter à ses clients un service de bout en bout pour entrainer et exploiter toutes leurs charges de travail d’IA.

« Mistral Compute est une nouvelle offre d’infrastructure d’IA qui offrira aux clients une pile privée et intégrée : GPU, orchestration, API, produits et services, quel que soit le format de leur choix, des serveurs bare metal aux solutions PaaS entièrement gérées », détaille la société dans un communiqué.

L’accord prévoit d’alimenter cette infrastructure avec 18 000 systèmes NVIDIA Grace Blackwell. Un premier centre de données est déjà en construction dans le département de l’Essonne et des plans d’expansion sont prévus sur plusieurs sites à partir de 2026.

Après s’être fait reconnaitre comme l’un des laboratoires d’IA les plus prometteurs, Mistral AI franchit un nouveau cap en se dotant de sa propre infrastructure de calcul. « C’est une étape décisive car elle nous permet de maîtriser une verticale critique dans la chaîne de valeur de cette technologie », a commenté son PDG Arthur Mensch.

De quoi gagner en autonomie vis-à-vis des hyperscalers, tout en apportant une alternative souveraine à ses clients. Le projet compte d’ailleurs déjà comme partenaires de lancement une flopée de grands groupes tels que BNP Paribas, Orange, Schneider Electric, SNCF, Thales ou encore Veolia.

« Votre partenariat change la donne. Il va renforcer notre souveraineté technologique et notre autonomie stratégique », s’est félicité le chef de l’État Emmanuel Macron sur la scène de Viva Tech.

Nvidia de son côté pousse ses pions en Europe. Outre la France, le groupe a noué des accords similaires avec l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni promettant au total plus de 3 000 exaflops de ressources de calcul. Les projets au Royaume-Uni et en Allemagne prévoient respectivement 14.000 et 10.000 GPU, tandis qu’en Italie il est prévu de renforcer les capacités du supercalculateur Colosseum.

Photo : Arthur Mensch, PDG de Mistral, Jensen Huang, PDG de Nvidia et le président français Emmanuel Macron sur la scène de Viva Tech. Crédit : Viva Tech