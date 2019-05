Cette validation représente une véritable reconnaissance. A l’issue de l’enquête 100% participative et 100% digitale, il a fallu à la fois obtenir une note de 3,81/5 et un taux de recommandation supérieur à 60% pour faire partie des meilleures entreprises cette année.

Mind7 Consulting n’aurait donc pu recueillir l’excellente note de 4,46 /5 sans la participation active et massive de plus de 80% de ses collaborateurs.

Au mois de Mars, les équipes de Mind7 Consulting se sont engagées avec enthousiasme pour évaluer leur ressenti au quotidien dans l’entreprise. Plus de 50 collaborateurs se sont exprimés sur leur expérience en explorant six dimensions bien différentes : développement professionnel, environnement stimulant, management, salaire et reconnaissance, fierté et plaisir.