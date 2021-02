Mind7 Consulting, une ESN spécialisée dans le déploiement de solutions data temps réel permettant d’améliorer la performance opérationnelle au sein des entreprises et organisations, confirme son dynamisme et sa capacité à conduire une croissance durable en se positionnant pour la deuxième année consécutive dans le Top 500 des Champions de la Croissance en France organisé par Les Échos Week-End et l’Institut d’études Statista.

Ce classement de référence dévoile les plus belles trajectoires de croissance. Établi pour la cinquième année, il confirme la vitalité du tissu économique français et met en évidence les tendances porteuses. Être cité dans ce palmarès est une réelle reconnaissance pour les équipes de Mind7 Consulting qui grâce à leur implication sans faille et leur capacité à innover en continu accompagnent au quotidien les entreprises (ETI et grands comptes) dans leur transformation digitale.

Concrètement, sur son dernier exercice et malgré le contexte de crise sanitaire, Mind7 Consulting a connu une nouvelle croissance de ses activités en réalisant une augmentation de plus de 25% de son volume d’activité. L’entreprise a également continué de consolider ses équipes et d’intégrer de nouveaux talents. Cette tendance devrait continuer en 2021 au regard des nombreux projets remportés par l’ESN ces derniers mois.

Andrea Zerial, cofondateur de Mind7 Consulting : « Nous sommes fiers d’être cité pour la deuxième année consécutive dans le classement des champions français de la croissance. C’est une bonne occasion de récompenser et mettre en évidence la pertinence de notre stratégie de développement qui nous permet chaque année de progresser, de faire évoluer notre offre et d’accompagner toujours plus nos clients dans leurs projets de transformation numérique. Nous allons continuer d’investir en 2021 pour conserver notre avantage concurrentiel et promouvoir toujours plus nos savoir-faire autour de domaines d’expertise comme la data, la gestion des processus, les architectures réactives ou encore la performance opérationnelle par exemple. »

Le classement du Top 500 des Champions de la Croissance en France est disponible à l’adresse suivante : https://www.lesechos.fr/weekend/business-story/