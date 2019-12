L’ambassade des États-Unis à Londres a déposé une demande afin d’obtenir l’extradition de l’ancien patron d’Autonomy, Mike Lynch qui doit être officiellement accusé de fraude électronique rapporte The Register. Un porte-parole de l’homme d’affaires et scientifique britannique a confirmé l’information tout en niant avoir reçu à ce jour un document officiel.

Actuellement en Angleterre, Mike Lynch est poursuivi ainsi que le directeur financier d’Autonomy, Sushovan Hussain, devant la Haute Cour de Londres par HPE, qui réclame 5 milliards de dollars de dommages et intérêts pour avoir exagéré la valeur de la société et persuadé le constructeur américain, alors dirigé par Leo Apotheker, de l’acquérir. Après le rachat, HP (aujourd’hui HPE) a inscrit une charge de dépréciation de 8,8 milliards de dollars .Les deux hommes nient les faits qui leur sont reprochés.

Sushovan Hussain a été condamné en mai dernier aux Etats-Unis à cinq ans de prison, à une amende de 4 millions de dollars et au versement de 6,1 millions de dollars.

Mike Lynch, ainsi que le vice-président en charge des finances d’Autonomy, Stephen Chamberlain, sont également poursuivis par la justice américaine pour avoir gonflé la valeur de la société. Mike Lynch a imputé l’échec de l’acquisition à Hewlett-Packard. Il a par ailleurs porté plainte contre la direction du constructeur pour fausses déclarations et diffamation, et réclame plus de 160 millions de dollars de réparations. Stephen Chamberlain a quant à lui plaidé non coupable.