Après avoir mis fin au support de Windows 7 et 8 le 10 janvier, Microsoft cessera à la fin du mois la commercialisation de Windows 10, lancé en 2015.

« Après le 31 janvier 2023, le téléchargement de Windows 10 ne sera plus proposé à la vente. Windows 10 sera toujours pris en charge avec les mises à jour de sécurité qui aident à protéger votre PC contre les virus, les logiciels espions et les autres menaces jusqu’au 14 octobre 2025 », précise l’éditeur sur les pages de Windows 10 « Famille » et « Professionnel ».

A compter de février, Windows 11 sera donc la seule version commercialisée par Microsoft et il faudra forcément passer par un vendeur tiers pour obtenir une licence Windows 10. Cette nouvelle étape devrait favoriser l’essor de la dernière version du système d’exploitation, sortie en octobre 2021, qui malgré la communication de Microsoft vantant « une adoption deux fois plus rapide que Windows 10 en son temps », semble mettre du temps à s’installer.

Selon les mesures de Statcounter, Windows 11 fonctionne désormais sur 17% des PC sous Windows, contre 68% pour Windows 10 et 11% pour Windows 7. Une adoption modérée qui peut s’expliquer par la pénurie de PC au moment du lancement de l’OS mais aussi par ses pré-requis matériels (module de sécurité TPM 2.0 notamment), qui limitent le nombre de machines pouvant l’exécuter ou pouvant migrer automatiquement dans les parcs d’entreprise.

Dans un marché du PC qui a baissé de 12,8% en 2022 selon IDC, la fin de vie programmée de Windows 10 peut au moins faire naitre quelques espoirs chez les fournisseurs de PC. « La demande à long terme sera tirée par une lente reprise économique combinée à une actualisation du matériel d’entreprise alors que la prise en charge de Windows 10 touche à sa fin », soulignait le cabinet d’études fin 2022.