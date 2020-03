Coronavirus exige, Microsoft va reporter de six mois la disparition des certifications Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) et Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE). Ce retrait s’effectuera donc le 31 janvier 2021 et non le 30 juin prochain comme annoncé.

Pour justifier cette disparition, l’éditeur avait expliqué fin février qu’elle allait dans le sens d’une évolution vers des formations basées sur les métiers.

Les personnes qui souhaitent passer l’examen ont donc jusqu’au 31 janvier pour le faire. Pas sûr toutefois que l’investissement vaille la peine puisque ces certifications ne seront valables qu’un an. Ce délai est porté à deux ans pour les titulaires actuels.