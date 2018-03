En 2010 Microsoft France participait à la création de la Web@cadémie par l’association ZUPdeCO, dont le but était de permettre aux personnes sans diplôme d’accéder aux métiers du web développement. A présent, en partenariat avec Simplon (entreprise sociale et solidaire de formation au numérique), l’éditeur lance au cœur de son campus d’Issy-les-Moulineaux, une autre « école de la deuxième chance » : l’Ecole IA Microsoft, destinée comme son nom l’indique à former les personnes éloignées de l’emploi aux métiers de l’intelligence artificielle. Les étudiants ont été recrutés en partenariat avec Simplon, Pôle Emploi et la Grande École du Numérique, sur leurs compétences techniques (maîtrise de certains langages de programmation), leurs connaissances en mathématiques (calcul différentiel, probabilités et statistiques) et leur motivation. La faculté des candidats à exposer clairement leur projet professionnel et à se projeter dans l’emploi a également été évaluée lors d’entretiens de sélection, ainsi que leur capacité d’adaptation et de collaboration.

Vingt-quatre personnes âgées de 19 à 39 ans, en reconversion professionnelle, sans emploi ou décrocheurs scolaires, vont ainsi intégrer la première promotion dont la marraine est Aurélie Jean, PhD, scientifique numéricienne et entrepreneuse. Ils bénéficieront d’un programme de formation intensive de 7 mois puis seront accueillis 12 mois en contrat de professionnalisation, en alternance, au sein d’entreprises partenaires de Microsoft et parties prenantes du projet. A la fin du cursus, ils seront titulaires de 3 certifications professionnelles métiers (Data et IA) inscrites à la Commission Nationale de la Certification Professionnelle en vue de l’obtention d’une qualification niveau II (équivalent bac +3), ainsi que d’une certification Microsoft en machine learning. Ces développeurs Data IA seront alors capables de collaborer avec des Data Scientists pour développer des intelligences artificielles.

L’Ecole IA Microsoft est dirigée par Louise Joly, jusqu’à présent chargée de médiation emploi chez Simplon. Celle-ci est entourée de trois enseignants: Laurent Cetinsoy, ingénieur spécialisé dans l’IA, Franck Bardol, consultant et formateur en Machine Learning et Big Data, et Jacqueline Forien, ingénieure en informatique et enseignante en mathématiques. La pédagogie de l’établissement est basée sur l’autonomie afin que chacun puisse développer de nouvelles compétences tout au long de sa carrière. Autre particularité : les étudiants apprennent en binôme, s’évaluent entre eux, et enseignent à leur tour ce qu’ils ont appris pour ancrer au mieux leurs acquis.

« La France a tous les atouts pour être une « AI Nation », notamment grâce à la qualité de ses chercheurs et de ses ingénieurs. Si nous voulons désormais accélérer le développement de projets concrets dans les entreprises, nous devons former des artisans de l’IA », commente dans un communiqué le président de Microsoft France, Carlo Purassanta. « Je suis très fier de pouvoir permettre à chacun des 24 apprenants de l’Ecole IA Microsoft de bénéficier d’une formation opérationnelle leur garantissant un retour à l’emploi dans un secteur plein d’avenir. Parallèlement, nos partenaires pourront s’appuyer sur ces techniciens de l’IA pour développer de nouveaux projets enthousiasmants. Cette première promotion est un projet pilote, pionnier, ouvrant la voie en matière d’inclusion. »