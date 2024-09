Microsoft renforce son équipe de direction en recrutant Carolina Dybeck Happe au poste de vice-présidente exécutive et de directrice des opérations (COO). Elle reportera directement au PDG de Microsoft Satya Nadella. Ancienne directrice financière de General Electric (GE), Carolina Dybeck Happe a joué un rôle clé dans le redressement du conglomérat en difficulté et à sa scission en trois sociétés distinctes.

« Pour continuer à prospérer en tant qu’entreprise, nous devons relever la barre de notre excellence opérationnelle, en améliorant continuellement la sécurité, la qualité et la livraison à nos clients, ainsi que la rigueur avec laquelle nous exploitons l’entreprise », a expliqué Satya Nadella dans un message adressé à ses équipes.

« Carolina s’associera à l’équipe de haute direction pour nous aider à améliorer continuellement les processus métier dans toutes nos organisations et à accélérer la transformation de l’IA à l’échelle de l’entreprise, augmentant ainsi la valeur pour les clients et les partenaires », a déclaré le PDG.

Microsoft n’avait plus eu de COO depuis le départ de Kevin Turner en 2016, après onze années à ce poste. Carolina Dybeck Happe aura comme son prédécesseur de larges responsabilités transversales, en prenant la direction des équipes de l’organisation du commerce et des écosystèmes (cloud et IA), de la branche Experiences + Devices et de l’activité Microsoft Business Operations du département financier.

Ce nouveau recrutement conforte la stratégie visant à faire du cloud et de l’IA les moteurs de croissance de Microsoft. En mars, le groupe a embauché Mustafa Suleyman et Karén Simonyan, deux cofondateurs d’Inflection AI, aux postes respectifs de directeur de la nouvelle division Microsoft AI et de scientifique en chef.

Si la stratégie a été gagnante jusqu’ici, de plus en plus de doutes émergent en raison des investissements massifs nécessaires pour l’IA, sur ses bénéfices réels et sur les risques en matière de sécurité. La récente panne de CrowdStrike qui a affecté des millions d’appareils Microsoft a également entaché une nouvelle fois la réputation de Microsoft en matière de sécurité. D’où l’appel pressant de Satya Nadella à « relever la barre » en matière d’excellence opérationnelle.