En 2022 Microsoft a ravi à CrowdStrike la première place sur le marché mondial de la sécurité des terminaux (Security endpoint) selon les dernières données d’IDC. Dans un marché en progression annualisée de 29% et s’établissant à 13,1 Md$, Microsoft a survolé la compétition avec une croissance de 108%. Malgré une croissance de 56%, la part de marché de Crowdstrike s’établit à 15,1% contre 18,9% pour Microsoft. Trend Micro est à la troisième place avec une progression de seulement 5,5% et une part de 7,6%.

IDC subdivise le marché entre le segment « Modern endpoint security » qui a progressé de 31,2% à 10,3 Md$ et le segment « Server Security », en hausse de 22,6% à 2,9Md$. Microsoft domine le premier segment avec 22,4% de parts de marché devant Crowdstrike (17,8%) et Trellix (6,7%). Coté serveurs, c’est toutefois Trend Micro qui domine (15,1%) devant Palo Alto Networks (7,1%) et Microsoft (6,3%).

Sur l’ensemble des deux segments Microsoft a vu ses revenus bondir de 1,2 Md$ en 2021 à près de 2,5 Md$ en 2022. Cela témoigne du succès de Microsoft Defender pour Endpoint Plan 1 (MDE P1), lancé en novembre 2021 et inclus sans frais de licences supplémentaires pour les abonnés Microsoft 365 E3/A3. L’éditeur a aussi lancé en 2022 une offre dédiée aux PME (Microsoft Defender for Business) et axe aussi ses efforts sur l’atteinte d’une parité multiplateforme (Windows, Linux, macOS, Android et iOS).

Si le marché fait l’objet d’une bataille concurrentielle féroce, il continue de se consolider, la part de marché cumulée des 6 premiers acteurs passant de 48% à 55% entre 2021 et 2022. La forte progression de Microsoft et CrowdStrike se fait au détriment de Trend Micro, Trellix et Sophos, dont les parts de marché sont en recul. A noter aussi la forte croissance de 62% de Palo Alto Networks, qui lui permet de ravir à Broadcom la sixième place du classement.