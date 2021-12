Trend Micro continue de faire évoluer sa stratégie pour répondre aux problématiques de cybersécurité. L’approche basée sur des solutions spécifiques, suivie par l’éditeur depuis sa création il y a 33 ans, ne suffit plus pour faire face à l’évolution des menaces. Il se positionne désormais comme une plateforme de cybersécurité visant à fournir une vue complète de l’environnement. « Le gros changement est venu de notre plateforme XDR Vision One, qui corrèle les informations remontées des différentes solutions pour apporter à nos clients et partenaires la visibilité pour pouvoir agir », rappelle Martina Mulas, Responsable Channel Europe du sud chez Trend Micro.

Une telle évolution implique de développer fortement et d’aligner les compétences des partenaires. « Nos partenaires doivent être experts dans la cybersécurité, capables de déployer nos solutions et surtout de répondre finement aux problématiques des clients. Il est essentiel qu’ils puissent évoluer aussi vite que nous sur les besoins », souligne Martina Mulas. Ainsi, une nouvelle formation Vision One a été proposée pour valider la compétence XDR des partenaires. Elle a été passée avec succès par tous ceux qui ont mis en place l’offre (Expert Line, Yourax, SFR, IMS, Tibco, Aramys…).

Cette montée en compétences se traduit aussi par le gravissement d’échelons dans le programme partenaires. Expert Line et Yourax sont les deux premiers à avoir atteint la certification la plus élevée Platinum. Elle porte sur l’ensemble des solutions de l’éditeur et implique de réaliser plus de 1M € d’achats de solutions Trend Micro par an. CVC IT et Spie ont rejoint les 19 partenaires Gold (300 K€ d’achats par an). Enfin SFR, SaycurIT et Equipages intègrent les 20 partenaires de niveau Silver (100k€ d’achats par an) et sont en déjà progression pour acquérir l’accréditation Gold.

Trend Micro recensait par ailleurs à la fin du troisième trimestre 330 partenaires partenaires fournisseurs de services managés (MSP), un chiffre en progression de 30% sur un an. L’éditeur les accompagne de près dans la mise en place d’offres de détection et réponse, soit en intégration de la solution dans leur propre SOC soit en s’appuyant sur les technologies et les équipes de Trend Micro. Une certification technique leur a été proposée gratuitement cette année, passée par plus de la moitié d’entre eux.

Un autre axe majeur est le développement de la présence en régions pour renforcer la proximité avec les partenaires et les clients. L’éditeur a découpé le territoire en 7 grandes régions (IDF, Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Centre, Sud-Est, Sud-Ouest), avec la présence dans chacune d’un commercial, d’un ingénieur avant-vente et d’un responsable Channel. « Un investissement important qui porte ses fruits puisque les régions enregistrent cette année encore une croissance à deux chiffres», précise Martina Mulas.

Trend Micro ne communique pas son chiffre d’affaires par pays mais annonce une hausse de 30% de ses nouveaux clients en Europe à la fin du troisième trimestre. Par ailleurs, les dépenses moyennes des clients (nouveaux contrats et renouvellement) étaient en progression de 5,% pour les grandes entreprises et de 14,7% pour les PME.

Trend Micro a par ailleurs fait fortement évoluer son portail partenaires en 2021, en améliorant la partie « Education » et en mettant en ligne de nouveaux outils. Ils comprennent notamment un nouvel outil d’évaluation dédié à l’offre Vision One Risk Insight ou encore « Partner Success », une série d’évaluations gratuites utilisables en marque blanche pour évaluer le niveau de sécurité des endpoint et de la messagerie Office 365 des clients.

En 2022, Trend Micro entend continuer de faire progresser l’expertise interne du channel, tout en encourageant ses partenaires à développer des spécialisations pointues autour du cybersoc et du cloud. « Nous allons aussi énormément travailler cette année pour faire évoluer nos clients vers le SaaS en leur assurant une protection optimale », annonce Martina Mulas.