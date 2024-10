Alors que le CEO de Microsoft, Satya Nadella, est en visite à Paris à l’occasion de son AI Tour, Microsoft annonce déployer un nouvel assistant IA dans son espace dédié aux partenaires et MSP. Cet outil d’intelligence artificielle a pour vocation de faciliter le déploiement, la configuration, l’intégration et l’utilisation de l’IA chez les clients finaux. Il n’est pour l’instant accessible qu’en anglais mais devrait être disponible dans les autres langues d’ici la fin de l’année.

L’assistant IA du Partner Center se met en route en sélectionnant l’icône en forme d’étincelle dans le coin supérieur droit du tableau de bord de l’espace partenaires. « Vous pouvez accéder à un large éventail d’informations allant de la connaissance de votre score de désignation Solutions Partner à des conseils détaillés, en passant par la gestion des adhésions et des informations de facturation telles que les tendances d’utilisation du crédit Azure des clients », déclare Jill Armour, l’une des responsables de la communauté des partenaires de Microsoft, dans un billet de blog.

Les réponses fournies par l’assistant IA sont le fruit d’une compilation de la documentation des produits de Microsoft, des guides édités autour du programme partenaires et des données du Partner Center générées au fil du temps par les partenaires et MSP.

En l’absence d’une réponse satisfaisante de la part de l’assistant IA, il reste possible de s’adresser à une personne via le lien « Contacter le support » en bas de l’écran de l’assistant qui génère alors un ticket d’assistance. Microsoft explique que l’assistant IA communiquera le résumé du problème et la conversation préalable avec l’agent·e de support pour gagner du temps.