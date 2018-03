C’est le grand chambardement chez Microsoft. Indiquant qu’il souhaitait transcender la loi de Conway (selon laquelle les produits conçus par des organisations reflètent la structure de ces organisations), le CEO Satya Nadella a annoncé une nouvelle réorganisation. « Au cours de l’année dernière, nous avons partagé notre vision selon laquelle le cloud intelligent et la périphérie intelligente allaient façonner la prochaine phase de l’innovation. Primo, l’informatique est plus performante et omniprésente depuis le cloud jusqu’à la périphérie. Secundo, les capacités de l’IA ont rapidement progressé au travers de la perception et du cognitif alimentées par les données et la connaissance du monde. Tertio, les mondes physiques et virtuels se rassemblent pour créer des expériences plus riches qui perçoivent le contexte entourant les individus, les choses qu’ils utilisent, les endroits où ils vont ainsi que leurs activités et leurs relations », a rappelé le dirigeant qui souhaite calquer la structure de Microsoft sur cette évolution « pour offrir de nouvelles opportunités aux clients et aux partenaires ». Désormais l’entreprise est scindée en deux nouvelles structures.

Adieu donc la division Windows et Devices de Terry Myerson, qui va fusionner avec Office au sein d’une nouvelle entité Experiences and devices sous la houlette de Rajesh Jha, jusqu’à présent en charge d’Office.

Terry Myerson va quant à lui quitter la société. « Ces changements s’accompagnent d’une transition, et la transition que nous avons planifiée est que Terry Myerson va poursuivre un nouveau chapitre hors de Microsoft », annonce Satya Nadella. L’intéressé a rejoint Microsoft lors du rachat de sa société Intersé Corporation par l’éditeur. Ce proche de Bill Gates va participer pendant quelques mois à la réorganisation avant de se consacrer à sa famille ainsi qu’il l’a indiqué à The Register.

Certaines équipes de Windows devraient quant à elles rejoindre l’Azure Group. Les principaux groupes de produits des divisions fusionnées conserveront cependant leurs dirigeants. C’est le cas pour Panos Panay (Devices), Joe Belfiore (Windows) Kudo Tsunoda (New Experiences and Technology), et Brad Anderson (Windows Enterprise).

Le vice-président du Cloud and Enterprise Group, Scott Guthrie, voit ses responsabilités étendues et va diriger l’autre grande entité de Microsoft, baptisée Cloud + AI Platform, qui intègre comme son nom l’indique, l’intelligence artificielle. Dans ce cadre, le groupe Business AI va fusionner avec le groupe Business Applications sous la direction du patron de ce dernier, James Philips. L’unité Cloud, qui va intégrer Azure, sera placée sous la responsabilité de Jason Zander, l’actuel vice-président d’Azure. Promu vice-président exécutif de la nouvelle unité, celui-ci hérite par ailleurs d’une Windows Platform qui rassemble plusieurs équipes de Windows.

La Cloud + AI Platform rassemble également l’Universal Store and Commerce Platform d’Eric Lockard, un nouveau groupe AI Perception & Mixed Reality dirigé par Alex Kipman, jusqu’à présent conseiller technique de la division Windows et Devices, et une AI Cognitive Services & Platform, dirigée par Eric Boyd, le patron de l’actuel groupe AI Data and Infrastructure, qui réunira les entités AI Platform, AI Fundamentals, Azure ML, AI Tools et Cognitive Services.

L’entité AI + Research sera toujours dirigée par Harry Shum qui se voit en outre confier conjointement avec le président et directeur juridique de Microsoft, Brad Smith, un comité AI and Ethics in Engineering and Research (AETHER) qui devrait rassembler des responsables des principaux acteurs mondiaux de l’intelligence artificielle.