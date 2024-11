Microsoft va augmenter de 5% le prix de l’option de facturation mensuelle de ses abonnements annuels.

La hausse débutera dès le 1er décembre pour les abonnements annuels à Microsoft 365 Copilot, Copilot for Sales et Copilot for Service achetés par l’intermédiaire de Buy Online, Cloud Solution Provider (CSP) et Microsoft Customer Agreement pour les entreprises (MCA-E).

A partir du 1er avril prochain, l’augmentation concernera l’option de facturation mensuelle de tous les nouveaux abonnements annuels et les renouvellements d’abonnements dans le cadre de Buy Online, CSP et MCA-E. Sont concernés : Microsoft 365, Office 365, Mobilité et sécurité d’entreprise (EMS), Windows 365, Microsoft Dynamics 365 Services et Microsoft Power Platform.

Les client·e·s auront la possibilité de passer d’un abonnement annuel à un abonnement mensuel, ainsi que de passer de la facturation mensuelle à la facturation annuelle, à la date de renouvellement.

Le 1er avril également, la firme de Redmond augmentera le prix de Teams Phone de 25%, passant de 8 à 10 dollars par utilisateur et par mois pour un engagement annuel et une facturation annuelle. Le prix de Power BI Pro augmentera de 40%, passant de 10 à 14 dollars par utilisateur et par mois sur ce même modèle de facturation. Le prix de Power BI Premium Per Use augmentera de 20%, passant de 20 dollars par utilisateur et par mois à 24 dollars par utilisateur et par mois sur ce même modèle de facturation.

Un document envoyé par Microsoft aux partenaires souligne l’importance de la « flexibilité des flux de trésorerie ».

Chez les partenaires américains, ces nouvelles rappellent l’époque de l’augmentation de 20% sur les engagements mensuels dans le cadre de la plateforme NCE (New Commerce Experience) en 2022.

CRN rapporte le mécontentement de plusieurs partenaires qui anticipent un impact négatif sur les petites entreprises. Ainsi, Randy Jorgensen, directeur général de RJNetworks, un partenaire de Microsoft dans l’Utah, estime que la plupart des petites entreprises sont complètement piégées avec l’utilisation de leur boîte mail Outlook. « Au moins, avant, elles pouvaient payer mensuellement pour mieux maitriser leurs trésorerie (…) Maintenant, elles doivent payer plus cher ou débourser une grosse somme d’argent une fois par an ».

Plusieurs fournisseurs ont déclaré à CRN qu’il serait important de préciser aux clients que l’augmentation de prix du plan de facturation mensuel pour des engagements annuels était due à Microsoft et non à eux.

« Les clients ne veulent pas de ces changements continus de licences qui ne leur profitent pas vraiment », déplore Wayne Roye, PDG de Troinet, un partenaire de Microsoft à New York. « Les produits et services inclus dans chaque licence sont difficiles à comprendre et les changements de prix peuvent perturber les budgets des clients pour le reste de l’année ».

Dawn Sizer, PDG de 3rd Element Consulting, une partenaire de Microsoft en Pennsylvanie, fait contre mauvaise fortune bon cœur : « Je me sentirais encore plus mal si Microsoft n’innovait pas et si les produits stagnaient tandis que les prix augmentaient ».