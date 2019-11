Microsoft a annoncé mardi que son application de messagerie collaborative Teams comptait plus de 20 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, contre 13 millions en juillet.

Teams est proposé avec les packs Office365 Business Essential et Office 365 Business Premium. Une version gratuite, moins fournie, est également proposée en ligne. Microsoft Teams permet aux utilisateurs d’échanger, partager des fichiers ou encore passer des appels vidéo.

Rappelons que Salesforce va développer des connexions entre Teams et ses services Sales Cloud et Service Cloud. Fin 2020, les utilisateurs des services commerciaux et des services clientèle devraient pouvoir ainsi rechercher, afficher et partager des enregistrements Salesforce directement au sein de la plateforme collaborative.

Slack, le principal concurrent de Teams revendique sur son site plus de 12 millions d’utilisateurs quotidiens actifs et annonçait en septembre dernier plus de 100.000 clients payants parmi lesquels SAP, Oracle, Panasonic, le MIT, la BBC et Starbucks. Après l’annonce de Microsoft, l’action de Slack a baissé de 8,4% pour s’établir à 21,18 dollars. Le titre a chuté de 45% depuis le mois de juin.