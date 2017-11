Le mois dernier nous annoncions l’arrivée à la tête de Tech Data Advanced Solutions de Frédéric Braut, jusqu’alors directeur général d’Arrow ECS France. Très discret sur ce départ, Arrow l’était tout autant concernant la nomination d’un remplaçant. Nos confrères de Channelbp nous dévoilent le nom de ce dernier. Il s’agit de Michel Théon.

Celui-ci a déjà derrière lui une carrière bien remplie puisqu’il a débuté en 1985 comme ingénieur commercial chez le distributeur de logiciels Top Log, alors filiale du groupe Métrologie. Plus près de nous dans le temps, cet ingénieur diplômé de l’ESIAE fut le fondateur et dirigeant d’Aspaway, l’hébergeur d’offres SaaS et de services managés racheté en 2015, soit 15 ans après sa création, par l’hébergeur et infogéreur britannique Claranet, que Michel Théon a quitté au mois d’avril. Depuis lors ce dernier était co-propriétaire avec l’ancien directeur de développement d’Aspaway, Hervé Billard, de Numeric N Co, un cabinet de conseil en stratégie numérique et en développement commercial.

C’est donc un spécialiste aguerri du secteur et plus spécifiquement du cloud qui reprend les commandes d’Arrow ECS alors que l’activité de distribution de solutions informatiques du grossiste perd du terrain. Sur ce plan, l’accord signé avec Dell EMC, que nous annonçons par ailleurs, est un coup de pouce bienvenu.

Puisse ce nouveau capitaine être le bon. Rappelons en effet que son prédécesseur Frédéric Braut avait pris les commandes du navire en avril 2016, succédant ainsi à Jacques Assant, promu à la direction Europe du Sud, qui occupait le poste depuis mars 2014. Trois directeurs généraux en un peu plus de trois ans cela fait beaucoup.