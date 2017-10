Jusqu’à présent directeur général d’Arrow ECS France, Frédéric Braut vient de rejoindre la filiale française de Tech Data Advanced Solutions, la branche infrastructures du grossiste, en tant que directeur général adjoint nous apprend ChannelBiz. Une information que l’intéressé a confirmé sur sa page LinkedIn. Il épaulera ainsi Joël Pera, directeur général de Tech Data Advanced Solutions France.

Frédéric Braut connaît donc bien le secteur de la distribution. Il a par ailleurs une longue expérience du management puisqu’il a notamment occupé des postes de direction chez Fortinet, Websense, Locatel Hospitality System (un spécialiste des services multimédias interactifs pour les secteurs hôtelier et de la santé), Novell, McAfee et Nortel Networks.

Diplômé de l’E.D.H.E.C et détenteur d’un master en Economie et Finance de l’Université de Paris II ASSAS, Frédéric Braut a débuté sa carrière chez IBM en tant que responsable des ventes pour le secteur Industrie. Il a ensuite rejoint Sun Microsystems pour prendre en charge les secteurs Industrie et Télécoms, puis Oracle en tant que responsable des ventes Télécoms.