L’association des acteurs de la filière des centres de données dans l’Hexagone nomme Michaël Reffay en tant que nouveau délégué général. Il remplace Géraldine Camara à ce poste à partir du 1er juillet 2025 tandis que celle-ci devient déléguée générale de l’Union des architectes (Unsfa).

Michaël Reffay était conseiller d’Amélie de Montchalin à la représentation permanente de la France auprès de l’OCDE depuis un an, en charge du numérique et des technologies émergentes. Auparavant, il a été conseiller de Jean-Noël Barrot au sein du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

A son nouveau poste au sein de l’association France Datacenter, il a notamment pour mission de « contribuer à renforcer la position de la France comme leader européen des centres de données, tout en promouvant des pratiques durables et innovantes en matière environnementale et sociétale », selon le communiqué.

L’assemblée générale de France Datacenter est prévue le 10 juin prochain.