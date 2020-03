Nous avons demandé à des dirigeants de prestataires IT emblématiques de s’exprimer sur la manière dont leur entreprise était affectée par la crise sanitaire et comment elle s’y adaptait. Le témoignage de Didier Zeitoun, président de Magellan Partners (Exakis Nelite).

L’activité de Magellan Partners est-elle d’ores et déjà affectée par les mesures de confinement ? Si oui comment cela se manifeste ?

La situation à laquelle notre pays doit faire face aujourd’hui est unique dans notre histoire et nous amène tous, collectivement, à prendre les mesures nécessaires pour y faire face tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel.

Ayant une grande partie de nos collaborateurs chez nos clients ; nous avons contacté dès mardi dernier chacun de nos donneurs d’ordre qui, à ce stade, n’avait pas encore décidé ou pu activer le passage en télétravail et nous avons étudié avec chacun d’eux les modalités opérationnelles qui permettront la poursuite des missions dans le respect de la santé de nos collaborateurs et de celle de leurs proches.

A ce jour, nous avons un certain nombre de nos projets qui ont été soit arrêtés, soit ralentis, soit reportés. Cela dépend de chaque secteur d’activité car il y a bien sûr des secteurs d’activités plus touchés que d’autres (aéronautique, aéroports, constructeurs automobiles, …). Nous sommes confiants néanmoins pour limiter l’impact sur la période. Nos clients, qui connaissent la même situation, cherchent actuellement avec nous les meilleures solutions pour continuer une majorité de projets.

Quelles mesures avez-vous prises pour assurer la continuité de votre activité ?

Depuis 10 jours maintenant, l’ensemble des équipes de Direction et de Management du groupe Magellan Partners sont mobilisées 24/7 afin de nous permettre, individuellement et collectivement, de surmonter cette épreuve. En interne, nous avons créé une cellule de crise afin d’accompagner nos collaborateurs tout au long de la période. 4 personnes sont disponibles pour répondre à toutes les questions des collaborateurs et de nos clients et pour assurer le relai interne des directives du gouvernement. Enfin nous avons planifié des réunions hebdomadaires à distance avec l’intégralité de nos collaborateurs pour les tenir informés de la situation des missions, de nos clients et du cabinet. Notre politique est la transparence totale sur la vie de l’entreprise avec nos équipes.

Au 17 mars, la quasi-totalité de nos collaborateurs est passée en télétravail et nous cherchons actuellement les solutions pour les derniers d’entre eux afin que tout le monde puisse travailler de chez soi. Le télétravail à 100% de toute notre entreprise est un nouveau mode de travail pour nous et nos clients. Nous reconstruisons donc toute notre organisation en nous basant sur notre expérience et les besoins de nos clients. Notre objectif est de maintenir le maximum de points de contacts entre nos équipes et nos clients afin d’assurer un niveau de services et de confiance élevés. Nous avons fourni à nos managers un kit de communication, nous leur transmettons des bonnes pratiques sur le management à distance longue durée et nous avons créé des instances avec nos clients sur nos outils collaboratifs pour assurer les réunions collectives quotidiennes.

Anticipez-vous un arrêt partiel ou total de l’activité de Magellan Partners dans les prochains jours ?

Non, il n’est pas prévu d’arrêt partiel. La situation à laquelle nous faisons face va nécessiter une mobilisation encore plus accrue de chacun et chacune d’entre nous dans les jours à venir mais nous sommes confiants dans la préservation de nos missions et de notre business. Au contraire, nous sommes très investis auprès de nos clients afin de les accompagner dans la gestion cette crise.

Notre entité Magellan Consulting, forte de ses 12 ans d’expérience dans la gestion de crise, a créé un plan d’accompagnement des entreprises pour aider nos clients à maintenir leurs activités lors cet épisode pandémique.

Et notre entité Exakis Nelite, PurePlayer Microsoft, a décidé de rendre gratuit l’accès à Skillisy, sa plateforme de e-learning pour l’appropriation des outils collaboratifs Microsoft. Ainsi, l’accès au parcours Télétravail / Microsoft Teams sera plus accessible pour les clients Exakis Nelite et Microsoft. Afin de favoriser le Télétravail, Microsoft offre Teams, sous certaines conditions, à ses clients pendant 6 mois. Dans ce cadre, nous avons élaboré une offre Fast Start de déploiement et de d’adoption en urgence de Teams.