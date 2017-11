Depuis quelques semaines, tous les projecteurs sont braqués sur les iPhone en général et sur l’iPhone X en particulier. Lors de la publication des résultats trimestriels d’Apple, tous les regards se sont donc logiquement braqués sur le smartphone. Celui-ci s’est écoulé à 46,68 millions d’exemplaires, soit une progression de 3% sur un an, pour un chiffre d’affaires de 28,85 milliards de dollars, en hausse de 2%. Or la véritable surprise vient du Mac qui a engrangé au cours du trimestre – le quatrième de l’exercice de la firme à la pomme – 7,17 milliards de dollars. C’est 25% de plus qu’un an auparavant. Cela représente 5,39 millions d’exemplaires livrés, contre 4,89 millions un an plus tôt (+10%).

Depuis le début de l’exercice, le PC a généré un chiffre d’affaires de 25,85 milliards de dollars. « Le Mac a connu sa meilleure année », a expliqué Tim Cook lors de la présentation des résultats au analystes, rapporte CRN. Les ventes ont été dopées par les nouveaux MacBook lancés en juin – plus particulièrement par les MacBook Pro – et par la rentrée scolaire. Selon le CEO d’Apple et le directeur financier Luca Maestri, la croissance de la division Mac est due en grande partie aux marchés de l’éducation et de l’entreprise, mais aussi à la Chine où la demande est en forte progression.

L’autre surprise provient de l’iPad qui confirme son retour à la croissance entamé au cours du troisième trimestre, après trois années de décrue. Cette fois les ventes ont progressé de 11% pour atteindre 10,33 millions d’unités, générant un chiffre d’affaires de 4,83 milliards de dollars, en hausse de 14%.

Autre moteur de la croissance, les services (AppStore, iTunes, AppleCare, Apple Pay etc.) ont produit un chiffre d’affaires de 8,50 milliards de dollars, en hausse de 34% sur un an.

Le chiffre d’affaires total d’Apple atteint ainsi 52,58 milliards de dollars (+12%) pour un bénéfice net de 10,71 milliards de dollars (+19%).