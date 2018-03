McAfee a annoncé dans un communiqué qu’il avait finalisé l’acquisition de TunnelBear, une entreprise de Toronto (Canada) qui a développé un service de VPN principalement à destination du grand public. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. « L’acquisition de TunnelBear fournit à McAfee une technologie de classe mondiale et une activité stratégiquement alignées avec sa vision de protéger ce qui compte le plus pour ses clients, y compris le comportement en ligne, les données personnelles et les informations sensibles. La combinaison du réseau sécurisé de TunnelBear avec une interface intuitive aidera à sécuriser les données des consommateurs sur les réseaux WiFi publics et à protéger les navigations privées sur le Web contre les annonceurs en permettant de bloquer les publicités intrusives », indique l’éditeur de cybersécurité dans un communiqué.

Il s’agit, après celle du spécialiste du CASB Skyhigh Network en novembre dernier, de la deuxième acquisition de McAfee depuis son rachat par le fonds d’investissement TPG auprès d’Intel en septembre 2016.

TunnelBear revendique 22 millions d’utilisateurs à travers le monde.

La société poursuivra son activité et conservera son équipe actuelle qui restera basée au Canada.