Le cabinet de conseil en transformation numérique mc2i annonce la nomination d‘Arnaud Godet en tant que directeur de son offre de cybersécurité.

« Arnaud nous aidera à renforcer notre offre et à proposer à nos clients des solutions toujours plus performantes et innovantes contre les menaces de demain », expose Olivier Hervo, directeur des opérations chez mc2i, dans un communiqué.

Diplômé de la spécialisation système, réseau et sécurité de l’EPITA, Arnaud Godet a débuté sa carrière en 2009 en tant que consultant en sécurité IT chez CSC (l’actuel DXC Technology) puis chez EY. Il a été le responsable sécurité des systèmes d’information (RSSI) Europe de Scor entre 2014 et 2018 avant de retourner dans le conseil au sein du groupe Capgemini où il a occupé divers rôles. Le dernier en date était celui de directeur conseil en cybersécurité chez Sogeti Luxembourg.

« En tant qu’expert de la sécurité informatique, j’ai à cœur de continuer ma mission autour des enjeux de la cybersécurité et de la confiance numérique », commente Arnaud Godet. « Je suis ravi de participer à l’accélération de la dynamique autour de ce sujet stratégique au sein du cabinet mc2i. Cela témoigne de la détermination de l’entreprise à accompagner toujours plus efficacement ses clients sur l’ensemble de leurs sujets de transformation numérique. »

Dans la foulée, mc2i annonce le recrutement de 15 consultant·e·s juniors et expérimenté·e·s en cybersécurité, au cours des prochaines semaines, pour renforcer ses effectifs qui ont récemment atteint les 1.000 personnes réparties dans des bureaux à Paris, Lyon, Lille, Nantes, Londres et Bruxelles.