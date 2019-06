Iron Mountain, société mondiale dédiée à la conservation, à la protection et à la gestion de l’information, a annoncé la nomination d’Isabelle Manche en tant que Directrice Commerciale France.

Femme de terrain et d’action, Isabelle Manche, 46 ans, aura pour mission de construire une stratégie commerciale pérenne favorisant le développement des ventes en adéquation avec l’ambition de l’entreprise.

Dynamique par essence, elle assurera le déploiement opérationnel, le management et le coaching des équipes commerciales. Membre du Comité de Direction France, son expérience confirmée, son esprit « playing to win » et sa vision sont des atouts pour la filiale Française du leader international en matière de services de conservation et de gestion de l’information qui affiche un chiffre d’affaires en 2018 de 4 Milliards $ et compte +20 000 collaborateurs.

Diplômée de l’Institut Supérieur de Gestion (ISG) en marketing et commerce, Isabelle Manche a également obtenu les certifications Lean Six Sigma Company (Customer Segmentation).

« Je suis particulièrement ravie de rejoindre Iron Mountain France, une entreprise à taille humaine au sein d’un groupe international dont la place n’est plus à démontrer dans le scope des prestataires en gestion de l’information et de la donnée » explique Isabelle Manche. « Acteur de confiance par excellence, Iron Mountain est le partenaire des entreprises qui plongent dans la transformation digitale en voyant loin »

Avant de rejoindre Iron Mountain, Isabelle Manche a travaillé comme Directrice Développement et Animation des Ventes chez Konica Minolta Business Solutions France après y avoir occupé le poste de responsable nationale du Développement Commercial. Elle a précédemment été Key Account Manager grands comptes nationaux chez EFI, Chef de marché chez Océ Canon ou encore Ingénieur commercial comptes stratégiques chez Xerox.

Pour Edward HLADKY, Président d’Iron Mountain France « La solide expérience managériale d’Isabelle ainsi que son expertise dans nos domaines métier constituent une force majeure pour notre entreprise. Nous sommes très heureux de pouvoir compter désormais sur une professionnelle aguerrie pour accélérer le déploiement de notre stratégie ».