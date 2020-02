En hausse pour le dixième trimestre consécutif, le chiffre d’affaires de Lenovo a atteint 14,1 milliards de dollars au troisième trimestre. Le bénéfice avant impôt bondit de 11% à 390 millions de dollars. Egalement en hausse de 11% sur un an, le bénéfice net atteint 258 millions de dollars.

Les PC et Smart Devices (PCSD), principale division de l’Intelligent Devices Group (IDG), a largement contribué aux résultats du trimestre avec un chiffre d’affaires de 11,1 milliards de dollars. Lenovo a achevé l’année calendaire à la première place avec une part de marché de 24,3%, soit une hausse de 1,6 point par rapport à l’année dernière. Autre division de l’Intelligent Devices Group, le Mobile Business Group (MBG), a enregistré un cinquième trimestre consécutif de profitabilité, notamment grâce à ses performances en Amérique Latine, avec une croissance en volume supérieure de près de 19 points à celle du marché.

De son côté, le Data Center Group a vu ses livraisons augmenter de 18 % en glissement annuel. Le segment du « non-hyperscale » a atteint son plus fort revenu depuis 4 ans avec une croissance de près de 16 %. Les segments de la Software Defined Infrastructure et du stockage ont chacun enregistré une croissance de plus de 40 % en glissement annuel.

Considérée comme un moteur de croissance à long terme, les facturations de l’offre Software and Services ont dépassé pour la première fois le milliard de dollars. En hausse de 41 % en glissement annuel, elles contribuent à hauteur de 7 % au chiffre d’affaires du groupe.

« Au dernier trimestre, malgré les incertitudes géopolitiques et les pénuries d’approvisionnement à l’échelle de l’industrie, nous avons réalisé une performance record avec un réel équilibre géographique, une excellence opérationnelle et une solide exécution de la stratégie. Le revenu du groupe et le revenu avant impôt ont tous deux atteint des sommets sans précédent », affirme dans un communiqué Yang Yuanqing, président et CEO général de Lenovo. « Ces compétences essentielles nous permettent non seulement de saisir les opportunités de la transformation technologique et de stimuler une croissance durable, mais nous aident également à relever les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui. »

Dans son communiqué, le constructeur chinois indique qu’il est lui aussi impacté par l’épidémie de coronavirus. « Comme le reste de l’industrie, Lenovo est inévitablement confronté à des contraintes et des retards à court terme alors que la chaîne d’approvisionnement est relancée après la fermeture prolongée des usines après le Nouvel An chinois », explique-t-il, ajoutant qu’en conséquence il « tirera parti de son équilibre géographique, de son excellence opérationnelle et de sa force dans la gestion de chaînes d’approvisionnement complexes ».

