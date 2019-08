Malgré les incertitudes géopolitiques et commerciales dont souffre l’ensemble du secteur, Lenovo enregistre un huitième trimestre consécutif de croissance. Le chiffre d’affaires atteint 12,5 milliards de dollars contre 11,9 milliards de dollars un an auparavant, soit une hausse de 5%. C’est moins que la croissance à deux chiffres enregistrée au cours de l’exercice précédent. En revanche, le bénéfice avant impôt fait plus que doubler en un an pour atteindre 240 millions de dollars, soit une hausse de 127 millions de dollars. Le bénéfice net suit la même trajectoire. En hausse de 85 millions de dollars, il s’établit à 162 millions de dollars.

« Lenovo se positionne mieux que la plupart des entreprises (du secteur) grâce à une répartition des revenus équilibrée au niveau mondial, à une présence sur 180 marchés et à une base de fabrication plus flexible », affirme le fabricant chinois dans un communiqué, ajoutant que l’impact de la crise sur l’entreprise a été négligeable. « L’avenir et l’ampleur mondiale des activités garantissent à Lenovo une bonne position pour gérer des conditions de marché complexes et dynamiques, tout en produisant des résultats durables à long terme », insiste encore le constructeur.

Le groupe PC et Smart Devices (PCSD) poursuit sa croissance à deux chiffres (12%) et améliore sa rentabilité. Le bénéfice avant impôt s’élève à 524 millions de dollars, en hausse de 98 millions de dollars. Les revenus des Amériques et de l’Asie-Pacifique augmentent respectivement de 20% et de 40% par rapport à l’année précédente. Les quatre zones géographiques (Amériques, Asie-Pacifique, Chine, EMEA) génèrent chacune un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards de dollars. Sur le marché du PC, Lenovo détient une part de 24,9%.

Présenté comme rentable (sans plus de précisions), le Mobile Business Group (MBG) améliore son résultat avant impôts de 100 millions de dollars pour le 4ème trimestre consécutif.

Enfin, malgré une baisse de son chiffre d’affaires global « en raison d’un petit nombre de gros clients du cloud, qui ont réduit leurs achats après la croissance rapide de l’infrastructure au cours de la dernière année, et d’un chiffre d’affaires unitaire moyen inférieur en raison de la baisse des prix des composants », le Data Center Group (DCG) améliore sa rentabilité d’une année sur l’autre pour le huitième trimestre consécutif. Au cours du trimestre, le chiffre d’affaires du stockage progresse de plus de 80% et l’infrastructure définie par logiciel (SDI) enregistre une croissance à deux chiffres.

Lenovo ne communique pas de prévisions pour les prochains trimestres mais annonce une offensive tous azimuts et une « excellence opérationnelle » avec la volonté d’atteindre « une croissance supérieure à celle du marché, tout en améliorant la rentabilité ».