Le groupe Magellan Partners annonce le regroupement de ses trois activités phares dans le domaine de la cybersécurité au sein de sa filiale dédiée Magellan Sécurité. Celle-ci avait été créée en 2019 pour accompagner les clients dans leurs projets d’intégration de solutions de cybersécurité. Constituée actuellement de 35 personnes, elle intervient notamment dans le domaine de la gestion des identités et des accès, avec comme partenaires technologiques privilégiés Usercube, Ping Identity et Cyberark, et dans la confiance numérique, principalement avec Digitalberry, Nexus et Ubico.

Cette équipe est rejointe par deux autres équipes historiques du groupe : celle en charge des audits (tests d’intrusion, évaluation de maturité cyber…) et celle qui accompagne les clients dans la mise en œuvre de leur feuille de route cyber (analyse du risque, mise en conformité, gouvernance, sensibilisation…). La première compte une quinzaine de personnes et la seconde une grosse trentaine.

Le bénéfice de ce regroupement est double. Pour les clients, il vise à simplifier la réponse qui leur est apportée en matière de cybersécurité. Alors que pour un même projet, ils pouvaient avoir affaire à deux entités juridiques et jusqu’à trois managers référents, désormais ils n’auront plus qu’un seul interlocuteur pour accéder à l’ensemble de l’offre cyber du groupe.

Il y a également des bénéfices attendus en interne. Le regroupement des équipes va favoriser les échanges et par là contribuer à élever le niveau d’expertise global des consultants, espère Dominique Pourchet (photo), directeur général de Magellan Sécurité. C’est aussi un message que leur adresse l’entreprise : une organisation unifiée rendra les opportunités d’évolution interne plus aisées et plus nombreuses.

À l’issue de ce regroupement, la filiale sécurité de Magellan Sécurité compte quelque 90 consultants et affiche 10 M€ de chiffre d’affaires avec un taux de croissance annuel de l’ordre de 20% à 25% par an. Pour maintenir cette dynamique, Magellan Sécurité prévoit de recruter 50 consultants supplémentaires cette année, portant son effectif à quelque 140 personnes dans un an.