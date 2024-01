L’éditeur français de solutions de gestion RH Lucca et Silae, un des acteurs majeurs de la paie en France, ont officialisé un partenariat technologique et commercial pour intégrer plus efficacement leurs solutions respectives.

« Cet accord ouvre aux clients Lucca un accès dédié à l’API Silae et permet une intégration avancée et activable en “un clic” entre nos solutions et la plateforme Silae », explique dans un communiqué Gilles Satgé, président et fondateur de Lucca. « La préparation de la paie est ainsi grandement facilitée grâce à l’automatisation de la transmission des éléments variables (congés, primes…) et autres données collaborateurs. »

Si Silae entre partiellement en concurrence avec Lucca avec sa plateforme Silae RH Suite, l’entreprise occupe une place à part sur la fonction paie, son logiciel Silae Paie traitant actuellement 7 millions de bulletins de paie par mois pour le compte de 900 000 entreprises françaises. Une base composée principalement de PME qui ouvre de nouvelles opportunités à Lucca, plutôt orienté ETI.

L’intégration des solutions sera déployée par le réseau de partenaires distributeurs et prestataires de paie que Lucca et Silae ont en commun. Grâce à ce partenariat, Lucca a pour ambition d’équiper d’ici la fin de l’année 2024 plus de 2 000 clients totalisant 300 000 collaborateurs.

« Ce partenariat permet à Silae d’étendre son écosystème autour de Silae Paie et de renforcer sa position sur le marché Paie et RH, en offrant une offre complète aux ETI. Il s’inscrit dans nos efforts de renforcement de notre écosystème de partenaires », ajoute pour sa part Thomas Bourgeois, PDG de Silae (photo). Cet écosystème compte à date 600 partenaires, dont des experts-comptables, intégrateurs et éditeurs parmi lesquels figurent Lucca, Pennylane, Tiime et Inqom.