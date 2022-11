Le spécialiste français de la paie et de la gestion RH dans le cloud Silae poursuit sa stratégie de croissance externe avec l’acquisition de l’éditeur lyonnais RHSuite. C’est sa cinquième acquisition depuis sa reprise par le fonds américain Silver Lake en 2020. Après eDoc et NewDeal en 2021, Silae avait annoncé en septembre dernier le rachat de DSN+, isiRH et Jenji pour 70 millions d’euros. Cette consolidation avait permis au nouvel ensemble de dépasser les 100 millions d’euros de revenu récurrent annuel (ARR) et de faire ainsi son entrée dans le club des Centaures.

RHSuite.com fournit aux services RH et aux collaborateurs une plateforme de services de gestion administrative, de gestion des temps et de gestion des activités. Elle est spécialisée sur plusieurs secteurs (hôtellerie-restauration, Tourisme, industrie de l’habillement, retail) et adaptée à plus de 100 Conventions collectives ou Accords d’entreprise. L’entreprise revendique plus de 2 000 références clients en France.

Cette nouvelle acquisition permet à Silae de progresser dans sa stratégie qui vise à proposer l’offre SIRH la plus intégrée du marché en synchronisation avec la paie.

« L’intégration d’une pépite française comme RHsuite.com s’imbrique éminemment dans cette dynamique », commente dans un communiqué Thomas Bourgeois, le nouveau PDG de Silae. « Dans un contexte de grandes incertitudes pour les entreprises, nous sommes convaincus qu’il est nécessaire d’endosser le rôle de partenaire technologique et de confiance, en adressant toutes les grandes problématiques RH actuelles, pour, in fine, les aider à se concentrer sur la gestion, l’accompagnement et l’évolution de leurs talents ».

Basée à Aix-en-Provence, Silae compte désormais 350 collaborateurs contre 100 au moment de son rachat par Silver Lake. Son réseau compte plus de 4 500 partenaires, à 80% experts comptable et à 20% intégrateurs ou sociétés d’externalisation de la paie. Il permet à Silae de produire la paie de 800 000 entreprises et d’émettre 6 millions de bulletins de salaire par mois. Son objectif désormais est de doubler ce nombre de bulletins d’ici 2026.