En faisant l’acquisition de la startup Andjaro, Silae élargit son portefeuille de modules RH à la gestion des effectifs. Une stratégie d’enrichissement désormais bien rodée puisqu’il s’agit de sa cinquième opération de croissance externe depuis septembre dernier.

L’éditeur français, racheté en 2020 pour 600 M€ par le fonds Siver Lake et devenu Centaure en 2022, continue ainsi de faire évoluer son offre initiale de gestion automatisée de la paie en véritable plateforme SIRH.

Créé en 2015, Andjaro propose une solution de gestion des remplacements pour trouver du personnel en urgence en cas d’absences imprévues. Utilisée par des grandes organisations publiques et privées comme Sodexo, La Poste ou le Ministère de l’Éducation Nationale, elle compte déjà à son actif plus d’un million de missions de remplacements.

“Le contexte de tension sur le marché du travail renforce l’attractivité d’une solution de gestion des effectifs comme la nôtre. En rejoignant Silae, nous intégrons Andjaro aux écosystèmes de pilotage RH déjà installés pour rendre notre solution accessible au plus grand nombre et étendre notre impact sur le marché RH », commente dans un communiqué Quentin Guilluy, le cofondateur et PDG de la startup.

« En combinant l’expertise de Silae avec les fonctionnalités d’Andjaro, nous permettons aux entreprises et aux équipes RH d’optimiser la gestion de leurs effectifs, d’améliorer leur efficacité opérationnelle et d’accompagner les collaborateurs tout au long de leur parcours professionnel », complète Thomas Bourgeois, le PDG de Silae.