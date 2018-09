Alors que le lancement de l’iPhone X se rapproche, l’intérêt des internautes pour le smartphone de la firme à la pomme faiblit. C’est ce que constate Statista qui se base sur les données fournies par Google Trends. Après le lancement du premier iPhone en 2007, l’intérêt des internautes est allé croissant, le pic étant atteint en 2012 avec le lancement de l’iPhone 5. Depuis lors, les requêtes contenant le mot iPhone sont en baisse, le plancher étant atteint en 2015 avec les iPhone 6S et 6S Plus. Après un léger regain d’intérêt pour le lancement de l’iPhone 7 en 2016, l’intérêt est à nouveau retombé. Les iPhone 8 et 8 Plus, ainsi que l’iPhone X n’ont pas créé le buzz. L’annonce de l’iPhone X l’an dernier avait ainsi suscité 30 % moins d’intérêt sur Google que celle de l’iPhone 5.

Pourtant, le dernier iPhone est celui qui s’est le plus vendu, et ce malgré un prix élevé. Les 999 dollars réclamés pour le modèle d’entrée de gamme n’ont pas rebuté les acheteurs. C’est ce que révèle un autre graphique de Statista. Il est vrai que les afficionados d’Apple ne regardent pas à la dépense. Malgré une augmentation constante du prix de vente moyen, les ventes ont été multipliées par plus de cinq entre 2010 et 2017 pour s’élever à 217 millions d’unités.