Société de services spécialisée dans l’infogérance et l’assistance utilisateurs pour une clientèle de grands comptes, Hotline a procédé à l’acquisition de sa consœur Metalogic fin décembre, une société de taille équivalente exerçant les mêmes métiers et installée comme elle dans les Hauts-de-Seine. Cette opération, conseillée par le cabinet spécialisé en fusions-acquisitions Crescendo finance, s’accompagne d’un LBO avec le fonds d’investissement Isatis Capital, qui a apporté environ la moitié du prix via une augmentation de capital. Le complément a été souscrit sous la forme d’une dette senior auprès de la Banque Européenne du Crédit Mutuel et de la Banque Populaire Rives de Paris.

Pour Eric Pilet, président de Hotline depuis 2014, cette opération est l’opportunité de franchir un nouveau cap vers son objectif d’atteindre 30 M€ de chiffre d’affaires pour un effectif de 600 personnes à l’horizon 2022. De son côté, Metalogic cherchait un successeur à Michel Deray, dirigeant historique et principal actionnaire, qui partait à la retraite.

Avec ses filiales, Hotline pèse 6,5 M€ de chiffre d’affaires annuel et emploie 110 collaborateurs. Le groupe tire 85% de ses revenus de son activité d’infogérance, très majoritairement orientée maintien en condition opérationnelle de postes de travail et support utilisateurs. Metalogic a réalisé un peu plus de 7 M€ de chiffre d’affaires en 2017 avec 130 collaborateurs sur une activité comparable à celle de Hotline mais délivrée en mode assistance technique. Autre spécificité : Metalogic a développé une expertise particulière dans le déménagement d’infrastructures informatiques. Une activité qui pèse 40% de ses revenus. Réunies, les deux sociétés devraient réaliser un peu plus de 14 M€ de chiffre d’affaires cette année avec un effectif de 240 personnes. Le nouvel ensemble a été rebaptisé Metaline.

Eric Pilet est bien connu sur le marché des services informatiques pour avoir été directeur général délégué de Coframi au début des années 2000. C’est dans le cadre de cette fonction qu’il avait été amené à conduire plusieurs opérations de croissance externe successives. Une expertise qu’il a peaufinée par la suite au cours de ses différents mandats et qu’il compte bien mettre à profit pour continuer à assurer le développement du groupe. Ce n’est d’ailleurs pas la première opération de croissance externe à laquelle recourt Eric Pilet pour Hotline. L’infogéreur s’était doté d’une compétence en gestion d’infrastructures en rachetant à Oxalide l’année dernière sa filiale twentyfive et il s’était adjoint une plateforme de helpdesk et une expertise en conseil et déploiement d’outils ITSM en 2015 en rachetant les sociétés Actis et GHH.

La direction opérationnelle de Metaline échoit à Samuel Amiet, qui pilotait déjà les opérations de Metalogic et qui, en tant qu’actionnaire minoritaire de ce dernier, devient actionnaire de Metaline. Il est prévu que les équipes de Metalogic emménagent dans les locaux de Hotline début mars et que l’essentiel de la fusion opérationnelle soit achevé fin avril.