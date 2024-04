Kaseya procède à 150 licenciements sur les 2.000 postes que compte son siège de Miami en Floride, selon le South Florida Business Journal. Selon une autre source citée par CRN, 300 postes seraient touchés.

Kaseya ne se prononce pas sur le nombre de postes concernés et se contente de déclarer, via son directeur de la communication, Xavier Gonzalez : « Nous avons procédé à des licenciements basés sur les performances et tous ces postes seront pourvus, dans la plupart des cas par des personnes plus expérimentées (…) Il est important de noter que Kaseya a embauché environ 1.000 personnes rien qu’à Miami depuis le début de l’année 2023, et qu’elle emploie aujourd’hui plus de 5.000 personnes dans le monde ».

La source de CRN est un responsable commercial qui a reçu un chèque de 250 dollars en guise d’indemnité de licenciement. « La direction nous a dit que c’était basé sur les performances mais elle a également licencié des personnes qui atteignaient leur quota », déplore-t-il. Il rappelle que la direction de Kaseya avait non seulement promis d’étendre ses activités en Floride il y a un an mais aussi qu’aucun·e employé·e ne serait licencié·e. Au contraire, 3.400 créations d’emplois étaient prévues.

Le comté de Miami-Dade a en effet voté des incitations ciblées d’un montant de 4,5 millions de dollars à verser à Kaseya au cours des prochaines années, en échange de l’embauche de 3.400 employé·e·s.