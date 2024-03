Le PDG du fabricant de mémoires Micron attribue la hausse de plus de 50% de son chiffre d’affaires trimestriel à l’intérêt croissant pour l’intelligence artificielle.

« Notre HBM est en rupture de stock pour l’année 2024 et la grande majorité de notre offre pour 2025 a déjà été attribuée », se réjouit Sanjay Mehrotra, à l’occasion de l’annonce des résultats trimestriels de Micron.« L’amélioration des conditions de marché est due à une confluence de facteurs, notamment une forte demande de serveurs d’IA, un environnement de demande plus sain dans la plupart des marchés finaux et des réductions de l’offre dans l’ensemble de l’industrie ». Et d’ajouter : « La demande de serveurs d’IA entraîne une croissance rapide de l’HBM, de la DDR5 et des disques SSD pour centres de données, ce qui resserre la disponibilité de l’offre de pointe pour la DRAM et la NAND ».

La société de Boise, dans l’Idaho, anticipe une augmentation des prix de la DRAM et de la NAND cette année.

Micron déclare un chiffre d’affaires de 5,82 milliards de dollars à l’occasion de son deuxième trimestre fiscal 2024, clos le 29 février dernier. Il provient pour 71% de la DRAM. La technologie NAND ne représente que 27% du chiffre d’affaires.

Micron prévoit un nouveau bond de son chiffre d’affaires au troisième trimestre : à 6,6 milliards de dollars environ. Toutefois, « nos projets dans l’Idaho et à New York nécessitent que Micron reçoive des subventions CHIPS suffisantes, des crédits d’impôt à l’investissement et des incitations locales », souligne Sanjay Mehrotra.

Le ministère américain du commerce a accordé à Intel un financement direct de 8,5 milliards de dollars et des prêts d’un montant maximal de 11 milliards de dollars pour ses projets d’expansion, mais le PDG de Micron ne sait pas encore à quoi il peut s’attendre pour sa société.