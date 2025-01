Deux ans après avoir démarré l’édification de son réseau de distribution, le fournisseur de stockage en ligne souverain revendique désormais 150 partenaires sous contrat représentant 25% de ses revenus. Au cours de l’année écoulée, son réseau s’est ainsi étoffé d’acteurs tels que SCC, Spie, Ava6, ou encore CFI. Des noms qui se sont ajoutés à des partenaires historiques tels que Worldline, Econocom, Everdata, Integra Systems ou JCD Groupe.

En 2025, Leviia ambitionne de porter le poids du channel à 50% de son chiffre d’affaires, expose Quentin Maury, son directeur commercial (photo). Pour soutenir cette croissance, l’éditeur a récemment recruté une responsable channel, en la personne de Mathilde Roy, et a accueilli quatre nouveaux commerciaux, qui auront entre autres missions de recruter de nouveaux partenaires.

En parallèle, Leviia s’apprête à introduire quatre niveaux de partenariat (bronze, argent, or et platine), qui seront associés à des remises et des avantages supplémentaires, et une nouvelle version de sa console qui permettra aux partenaires de gérer les abonnements de leurs différents clients depuis un point unique.

Ces nouveautés font suite à une évolution intervenue au cours de l’année 2024 : les partenaires ont le choix entre deux modèles de revente : soit ils peuvent continuer à réserver une capacité qu’ils peuvent mutualiser à leur guise entre leurs différents clients, soit ils revendent des abonnements Leviia Storag3 séparés avec des dates d’échéance et des capacités de stockage différenciées.

À noter que l’éditeur exige désormais de ses partenaires qu’ils s’engagent sur un volume minimum de 10 To et surtout que l’offre a été simplifiée passant pour intégrer en standard l’hébergement de sonnées de santé.

L’éditeur présentera ces différentes nouveautés sur le prochain IT Partners (qui se tiendra les 4 et 5 février à la Paris Le Défense Arena), ainsi qu’une nouvelle offre de « drive invisible » en partenariat avec l’éditeur Snow Pack.