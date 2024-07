L’Etat français va racheter au finlandais Nokia 80% de sa filiale Alcatel Submarine Networks (ASN), spécialisée dans la conception, la fabrication, la maintenance et la pose de câbles sous-marins dédiés au fonctionnement d’Internet.

Ce rachat stratégique « défend les intérêts fondamentaux de la Nation », selon le communiqué d’annonce. En effet, les câbles sous-marins font transiter « plus de 99% du trafic transcontinental de données ». « La maîtrise des procédés de fabrication et des unités de production de ces infrastructures essentielles participe à la résilience de la France et du continent européen », déclare Bercy.

La transaction reste soumise aux autorisations réglementaires. A terme, l’Etat déclare avoir la possibilité d’acquérir 100% du capital d’ASN.

Pour mémoire, ASN rassemble actuellement 2.000 collaborateur·rice·s environ, dont 1.370 en France, principalement à Calais. L’Etat entend conserver les salarié·e·s en poste. C’est une bonne nouvelle alors que Nokia annonçait en mars dernier la suppression de 357 postes dans l’Hexagone, dans le cadre d’un plan de ‘restructuration’ du groupe.