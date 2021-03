Alcatel Submarine Networks (ASN) a choisi l’opérateur et hébergeur Jaguar Network, filiale B2B du Groupe iliad pour l’ensemble de ses opérations Cloud et Télécom sensibles.

En s’appuyant sur les infrastructures de l’opérateur souverain, ASN optimise la performance de ses applications critiques tout en optimisant ses budgets IT. Jaguar Network démontre une nouvelle fois sa capacité à se positionner, dans la compétition face aux GAFA, comme un partenaire stratégique pour accompagner les grands comptes dans leur transformation numérique à l’instar de ce fleuron industriel européen.

Branche du groupe Nokia, ASN conçoit, installe et assure la maintenance des câbles sous-marins en fibre optique. Le groupe est le leader mondial de ce segment des télécommunications et de l’Internet, avec plus de 650 000 km de câbles déployés et 330 000 km maintenus en conditions opérationnelles, par lesquels transitent plus de 50% du trafic internet mondial.

Alain Biston, Président d’Alcatel Submarine Networks : « Nous sommes pleinement satisfaits des solutions mises en place par Jaguar Network. Le sérieux et la réactivé de leurs équipes ont tout particulièrement été appréciés. Elles ont su répondre à nos exigences et comprendre nos enjeux stratégiques grâce à leur expertise. Ainsi, nous sommes convaincus que nous gagnerons en productivité tout en remplissant les exigences de sécurité propres à ASN.»

ASN a souhaité faire évoluer le datacenter existant pour soutenir sa croissance tout en répondant notamment aux exigences de qualité et de sécurisation de ses systèmes. Ce projet stratégique intègre à la fois les dimensions cloud et télécom. Grâce l’étroite collaboration mise en œuvre avec les experts de Jaguar Network, ASN bénéficie de la souplesse et de la flexibilité qu’offrent les infrastructures de nouvelle génération.

Kevin Polizzi, fondateur et directeur général de Jaguar Network « Nous avons su apporter une solution technique innovante, concrète et maitrisée. Celle-ci répond parfaitement aux exigences 24x7x365 d’ASN sur les cinq continents. Compte tenu de ses enjeux, le transfert d’un datacenter et des centaines d’applications associées sans coupure impose en amont une forte préparation couplée, lors des phases de migration/exploitation, d’une parfaite cohésion et proximité des équipes.»

Concrètement, Jaguar Network a donc repensé, redondé et sécurisé le réseau télécom de l’entreprise qui relie ses sites en Europe. S’agissant de l’infrastructure IT, un cloud hybride déployé sur deux sites synchrones, accompagné de services managés et près de 100 To de stockage, a été installé avec succès dans les datacenters parisiens de l’opérateur.

Dans un environnement maritime contraint, les équipes d’ASN gagnent en productivité au travers de la fiabilisation et de la performance des outils mis à disposition : portail d’administration, classification par projet, réservation des ressources, gestion du cycle de vie des applications. …

En accélérant ainsi la pose de câbles sous-marins pour les géants de l’Internet autour du monde, les équipages connectés 24h/24 aux applications métiers poursuivent leur stratégie de déploiement dans les meilleures conditions. Les collaborateurs, parfois distants de 20 000 km, bénéficient d’applications de collaboration en temps réel.